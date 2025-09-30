Superman quebra recordes no HBO Max e sequência já tem data de estreia

O novo filme Superman, de James Gunn, que marca o início oficial do Universo DC (DCU), se tornou a maior estreia do HBO Max desde Barbie, fenômeno cultural de 2023.

De acordo com dados divulgados pela Warner Bros., a produção registrou 13 milhões de visualizações nos primeiros 10 dias na plataforma, o equivalente a mais de 1 milhão de acessos diários desde seu lançamento em 19 de setembro.

Após arrecadar mais de US$ 610 milhões nas bilheteiras mundiais e conquistar ótima recepção crítica, o longa já tem uma continuação confirmada: Superman: Man of Tomorrow.

A sequência chega aos cinemas brasileiros em 8 de julho de 2027, exatamente dois anos após a estreia do primeiro filme.

James Gunn retorna como diretor e roteirista, trazendo de volta o trio principal: David Corenswet (Clark Kent/Superman), Nicholas Hoult (Lex Luthor) e Rachel Brosnahan (Lois Lane).

Além deles, a chamada “Gangue da Justiça” também deve reprisar seus papéis: Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Edi Gathegi (Senhor Incrível) e Anthony Carrigan (Metamorfo).

A trama envolverá uma aliança inesperada entre Superman e Lex Luthor para enfrentar uma ameaça global. Embora o vilão principal ainda não tenha sido revelado, fãs especulam que se trata de Brainiac, clássico antagonista das HQs e, em algumas versões, responsável pela destruição de Krypton.

Outra novidade é que, pela primeira vez em live-action, Lex Luthor usará sua icônica armadura verde, que nos quadrinhos lhe confere força sobre-humana para enfrentar o herói de Krypton.

