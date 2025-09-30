Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Superman quebra recordes no HBO Max e sequência já tem data de estreia

Após o sucesso de bilheteria e audiência, sequência intitulada Superman: Man of Tomorrow estreia em 8 de julho de 2027

30 setembro 2025 - 15h10Carla Andréa

O novo filme Superman, de James Gunn, que marca o início oficial do Universo DC (DCU), se tornou a maior estreia do HBO Max desde Barbie, fenômeno cultural de 2023.

De acordo com dados divulgados pela Warner Bros., a produção registrou 13 milhões de visualizações nos primeiros 10 dias na plataforma, o equivalente a mais de 1 milhão de acessos diários desde seu lançamento em 19 de setembro.

Após arrecadar mais de US$ 610 milhões nas bilheteiras mundiais e conquistar ótima recepção crítica, o longa já tem uma continuação confirmada: Superman: Man of Tomorrow.

A sequência chega aos cinemas brasileiros em 8 de julho de 2027, exatamente dois anos após a estreia do primeiro filme.

James Gunn retorna como diretor e roteirista, trazendo de volta o trio principal: David Corenswet (Clark Kent/Superman), Nicholas Hoult (Lex Luthor) e Rachel Brosnahan (Lois Lane).

Além deles, a chamada “Gangue da Justiça” também deve reprisar seus papéis: Nathan Fillion (Lanterna Verde), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Edi Gathegi (Senhor Incrível) e Anthony Carrigan (Metamorfo).

A trama envolverá uma aliança inesperada entre Superman e Lex Luthor para enfrentar uma ameaça global. Embora o vilão principal ainda não tenha sido revelado, fãs especulam que se trata de Brainiac, clássico antagonista das HQs e, em algumas versões, responsável pela destruição de Krypton.

Outra novidade é que, pela primeira vez em live-action, Lex Luthor usará sua icônica armadura verde, que nos quadrinhos lhe confere força sobre-humana para enfrentar o herói de Krypton.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Geral
PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado
Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE determina suspensão de licitação de quase R$ 1 milhão em Porto Murtinho
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Promotor investiga suspeitos por ridicularizar pacientes do CAPS em vídeo no Instagram
Prefeita Adriane Lopes
Educação
"Ataque à educação" e "sensibilidade", dizem vereadores sobre decreto revogado
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento
Política
Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS
Lula e Davi Alcolumbre -
Política
Vetado por Lula, número de deputados federais para 2026 permanece o mesmo
Uma das armas apreendidas na ofensiva do GAECO/MPMS -
Justiça
Policial civil e membros de quadrilha são condenados por tráfico em MS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/9/2025
Morre Marquinho PQD, compositor de clássicos do samba, aos 66 anos
Geral
Morre Marquinho PQD, compositor de clássicos do samba, aos 66 anos

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande