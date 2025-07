Tem coragem? Cinemark dá ingresso para quem usar cueca por cima da calça

Para celebrar a estreia do novo filme “Superman”, dirigido por James Gunn, a rede Cinemark anunciou uma ação promocional divertida e ousada.

Entre os dias 14 e 16 de julho, quem for ao cinema com uma peça de roupa vermelha — como cueca, sunga, shorts ou saia — por cima da calça ganhará um ingresso gratuito na compra de outro.

A promoção é válida apenas para bilhetes inteiros adquiridos presencialmente nas bilheterias, em sessões 2D, 3D ou XD.

A ação, batizada de “O Herói é Você”, acontece em todas as unidades padrão da rede no país, incluindo a unidade de Campo Grande, localizada no Shopping Campo Grande.

Porém, com exceção dos cinemas 100% Prime, localizados nos shoppings Cidade Jardim (SP), Lar Center (SP) e Village Mall (RJ).

O novo longa do Superman, que estreia nesta quinta-feira, dia 10 de julho no Brasil, traz David Corenswet no papel do herói, que tenta equilibrar a sua identidade kryptoniana com a vida humana como Clark Kent.

O elenco ainda conta com Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor e participações de outros personagens clássicos do universo DC, como Lanterna Verde e Mulher-Gavião.

