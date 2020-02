Pão de Açucar é autuado por vender produtos vencidos

O Procon Campo Grande, após denúncia de um consumidor, realizou na tarde da última quinta-feira (20), uma fiscalização no supermercado Pão de Açúcar por descumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), situado na rua Álvares de Azevedo, 195, Vila do Polones, em Campo Grande.

Foram encontrados 21,60 quilos de produtos vencidos, 1,24 quilo de produtos sem especificações, 1,42 quilo de produtos sem data de validade e 2,20 quilo de produtos avariados e impróprios para o consumo. No total, foram descartados 26,46 quilos de mercadorias. Entre os produtos avariados e impróprios, estão embalagens de mini tomates turma da Mônica, embalagem de brócolis florete, embalagem de alimento castanha de caju e cacau choconuts marca Orgânica do Brasil e embalagem de lascas de bacalhau.

Segundo o Subsecretário Valdir Custódio, muitas das fiscalizações são baseadas em denúncias via WhatsApp dos consumidores, que estão cada vez mais atentos dos seus direitos, e isso é muito importante. ‘’Essa parceria do consumidor com o Procon Campo Grande tem se estreitado e isso me deixa muito confortável em dizer que estamos sempre em alerta’’, afirmou.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas na unidade do Procon Campo Grande que funciona na avenida Afonso Pena, 3.128, próximo a Prefeitura Municipal. O telefone para contato é o 2020-1231. Os consumidores também podem entrar em contato através do WhatsApp (67) 98469-1001 ou pelas redes sociais.

