Supermercado troca plástico por folha de bananeira

Um supermercado em Chiangmai, na Tailândia, está testando uma alternativa para evitar o uso excessivo de plástico que embalam frutas e legumes. A solução encontrada pela Rimping Supermarket foi utilizar um material resistente, que existe em abundância, totalmente orgânico e ainda muito bonito: a folha de bananeira.

Embrulhar com folhas de bananeira não é exatamente uma novidade para a cultura culinária de países tropicais, como na Ásia.



A Índia usa folhas de bananeira para pratos de arroz durante séculos, enquanto as vizinhas China, Tailândia, Vietnã e Malásia utilizaram o engenhoso truque para embrulhar alimentos durante o mesmo tempo. No Brasil também foi muito utilizado pela cultura indígena e caiçara.

O Rimping Supermarket foi inteligente em sua escolha de usar especificamente as folhas de bananeira. As folhas são grossas, largas e flexíveis.

Elas podem ser enrolados e dobradas facilmente, sem quebrar, e suportam também variações de temperaturas, ideal para o corredor de produtos refrigerados. As folhas totalmente orgânicas são bastante fortes e embalam perfeitamente os produtos, que ainda levam um laço de fibra natural para fechar a embalagem.

