Athayde Nery assume cargo na Casa Civil

Athyade Nery de Freitas Júnior, suplente de vereador em Campo Grande pelo PSDB, passou a integrar a equipe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul.



Ele foi nomeado para o cargo em comissão de Superintendente I, função de administração superior e assessoramento. A Casa Civil é comandada pelo secretário Walter Carneiro Jr., que agora conta com Athayde na estrutura da pasta.

A nomeação foi oficializada e assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos.

