Geral

Athayde Nery assume cargo na Casa Civil

Ato assinado por Rodrigo Perez coloca o suplente de vereador na equipe comandada por Walter Carneiro

08 dezembro 2025 - 10h11
Atheyde NeryAtheyde Nery  

Athyade Nery de Freitas Júnior, suplente de vereador em Campo Grande pelo PSDB, passou a integrar a equipe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul.

Ele foi nomeado para o cargo em comissão de Superintendente I, função de administração superior e assessoramento. A Casa Civil é comandada pelo secretário Walter Carneiro Jr., que agora conta com Athayde na estrutura da pasta.

A nomeação foi oficializada e assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos.

