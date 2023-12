SUS é elogiado por Bill Gates, que diz que o Brasil é exemplo para o resto do mundo

Em um artigo publicado na terça-feira (12), o fundador da Microsoft, Bill Gates, elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Bolsa Família, afirmando que eles são resultados do que acontece quando um país investe pensando no cuidado dos mais vulneráveis.

"Em cerca de três décadas, o Brasil reduziu a mortalidade materna em quase 60%, reduziu a mortalidade infantil de menores de cinco anos em 75% e aumentou a esperança de vida em quase uma década", escreveu o bilionário, destacando os avanços do SUS.

Gates destacou, principalmente, o trabalho realizado pelo programa de agentes comunitários de saúde, lembrando dos mais de 286 mil agentes atendem quase dois terços da população, com orientações sobre saúde e higiene, defendendo cuidados preventivos e realizando o acompanhamento de consultas médicas. "Eles são creditados por reduzirem ainda mais a mortalidade infantil e por levarem a cobertura vacinal a níveis quase universais", afirmou.

Sobre o Bolsa Família, o bilionário norte-americano elogiou o serviço realizado por meio do programa. "Pude aprender sobre essas iniciativas através da parceria da Fundação Gates com o Ministério da Saúde do Brasil", afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também