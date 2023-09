Suzane Von Richthofen está grávida de menina e até já escolheu o nome

O autor da biografia de Suzane Von Richthofen, Ulisses Campbell, revelou que a assassina está grávida de uma menina, e já até chegou a escolher o nome da futura filha. A confirmação teria vindo de pessoas próximas à Suzane,

Segundo o portal LeoDias, escritor confirmou a identidade do pai da menina, o médico Felipe Zecchini, de 40 anos, que já estaria morando em um condomínio em Bragança Paulista com Von Richthofen.

A história de amor entre os dois teria começado no Instagram, e algum tempo depois evoluiu para um romance fixo, com a assassina se mudando para a casa do médico.

Suzane estaria grávida de 14 semanas, pouco mais de três meses, e o nome escolhido para a criança foi Isabela.

