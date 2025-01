Suzano abre processos seletivos em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

Através de sua Plataforma de Oportunidades, a Suzano está com sete processos seletivos abertos para atender suas operações em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas podem ser feitas por meio do endereço https://suzano.gupy.io/ .

Em Ribas do Rio Pardo (MS), há três processos seletivos em andamento: Almoxarife I – Industrial; Consultor(a) florestal de logística II; Engenheiro(a) manutenção mecânica sênior.

Para Três Lagoas, são quatro vagas abertas: Analista de operações logística JR; Estágio superior – Suprimentos; Instrutor(a) florestal SR; Operador(a) logística florestal I.

Nas páginas, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa.

Ribas do Rio Pardo

Almoxarife I – Industrial, inscrições até 03/02/2025

Consultor(a) - Logística Florestal II, inscrições até 04/02/2025

Engenheiro(a) - Manutenção Mecânica Sênior, inscrições até 02/02/2025

Três Lagoas

Analista de Operações Logísticas Júnior, inscrições até 02/02/2025

Estágio Superior - Suprimentos, inscrições até 05/02/2025

Instrutor(a) Florestal Sênior, inscrições até 04/02/2025

Operador(a) Logística Florestal I, inscrições até 09/02/2025

