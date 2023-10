Suzano abre vagas para suas operações em Ribas do Rio Pardo

A Suzano está com três vagas abertas para atender suas operações nas funções de analista de de Suprimentos Pleno e analista de Meio Ambiente Pleno em Ribas do Rio Pardo

As inscrições podem ser feitas na Plataforma de Oportunidades da empresa ( https://suzano.gupy.io/ ).

Veja as vagas

Há uma vaga aberta para Analista de Suprimentos Pleno – Posto de Combustível. Para concorrer, é preciso atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo; conhecimento avançado de Pacote Office e Power BI; Noções de SAP e possuir CNH categoria ‘B’. Além disso, é importante ter vivência na área de materiais, gestão de estoques, pagamentos, inventários, expedição e programação de materiais e é desejável dois anos na área de Suprimentos/Logística. As inscrições ficam abertas até o dia 02 de outubro e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/5550623?jobBoardSource=gupy_portal .

Também há uma vaga de Analista de Suprimentos Pleno – (Venda de Itens não Operacionais). Para concorrer, os pré-requisitos são: ter Ensino Superior completo; conhecimento avançado de Pacote Office e Power BI; Noções de SAP e possuir CNH categoria ‘B’. É importante também ter conhecimento em vendas e é desejável inglês fluente. As inscrições ficam abertas até o dia 02 de outubro e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/5550487?jobBoardSource=gupy_portal .

Por fim, há também uma vaga aberta para Analista de Meio Ambiente Pleno – Projetos. Para concorrer, é preciso ter os seguintes pré-requisitos: Ensino Superior completo em Eng. Florestal, Eng. Agronômica, Eng. Ambiental, Biologia ou Gestão Ambiental; possuir experiência com trabalhos relacionados ao setor ambiental/biodiversidade e/ou restauração; ter experiência em projetos; afinidade com o Pacote Office; ter nível intermediário em Power BI; possuir CNH categoria ‘B’ e ter disponibilidade para viagens. São requisitos desejáveis, nível intermediário em inglês, conhecimento em ferramentas de Geoprocessamento e Pós-Graduação e/ou MBA em Gestão. As inscrições ficam abertas até o dia 01 de outubro e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/5354788?jobBoardSource=gupy_portal .

Entre os benefícios estão

- Plano Médico, Odonto e Seguro de Vida;

- VR ou Refeitório e VA para ajudar nas compras do mercado, e no natal um plus para ajudar na ceia;

- Benefício extra através do Programa de Remuneração Variável (Anual);

- Previdência privada;

- Cursos e treinamentos e-learning, através da plataforma digital #UniverSuzano;



Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/).

Deixe seu Comentário

Leia Também