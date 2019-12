Suzano desconsidera instalar fábrica em município do MS em 2020

A Suzano uma das maiores empresas de papel e celulose globais, com origem no Brasil, afirmou em nota que apesar das especulações, não será em 2020 que abrirá uma filial em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul.



A planta para a construção da indústria está projetada desde 2012 e o destravamento depende da movimentação do mercado mundial de celulose e da redução do endividamento da empresa.



De acordo com a companhia, a unidade faz parte dos planos de 2019 e 2020, mas está pendente de pagamento, junto com 100 mil hectares de terras no Estado.



A dívida atual que a companhia espera reduzir é de US$ 13 bilhões, para US$ 10 bilhões com a venda da celulose estocada para a China, a principal compradora.

