Suzano deve investir até R$ 6,5 milhões em projetos sociais em MS até 2027

A empresa Suzano, produtora de celulose, contribuiu para a saída de mais de 9,1 mil pessoas da linha da pobreza no Mato Grosso do Sul nos últimos cinco anos. O número representa um aumento de 59% em relação ao total registrado até 2023, que era de 5,7 mil pessoas.



Os dados são coletados anualmente por meio de levantamentos realizados pelas organizações sociais parceiras da empresa. Em 2024, mais de 8,5 mil pessoas foram diretamente beneficiadas pelos projetos sociais da Suzano em Mato Grosso do Sul, com impacto indireto estimado em 29,7 mil pessoas. Do total de beneficiados, 59,5% são mulheres.



Entre os projetos apoiados está o Missão em Ação, realizado em parceria com o Centro Juvenil Jesus Adolescente. Uma das participantes, Ariene Monalise Medeiros, de 38 anos, moradora de Três Lagoas, retomou a atividade profissional após participar de cursos de capacitação, como panificação, manicure e design de sobrancelhas. Atualmente, ela atua em um salão comunitário vinculado ao projeto.



Outro caso é o de Ana Paula Costa, 40 anos, de Campo Grande. Ela participou do Projeto Fênix, que oferece capacitação em costura. Após o curso, foi contratada formalmente por uma empresa de confecção e passou a fazer trabalhos adicionais por conta própria.



Atualmente, a Suzano apoia oito projetos sociais em Mato Grosso do Sul, com expectativa de atender diretamente mais de 5 mil pessoas em 2025. Os focos principais são qualificação profissional, agricultura familiar, extrativismo sustentável e apoio a pequenos empreendedores.



A empresa estima um investimento voluntário de R$ 2,8 milhões em 2025, com previsão de chegar a R$ 6,5 milhões até 2027, destinados a ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida na região.



A nível nacional, a companhia reporta que suas ações sociais impactaram mais de 45 mil pessoas em 2024. Esses esforços fazem parte de um plano chamado Compromissos para Renovar a Vida, que estabelece como meta retirar 200 mil pessoas da pobreza até 2030, nas áreas onde a empresa atua.



