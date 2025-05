Com oportunidade de trabalho em Ribas do Rio Pardo e Três Lagos, a Suzano está com quatro processos seletivos abertos por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano https://suzano.gupy.io/ .

Há oportunidades, em Ribas do Rio Pardo, para Consultor(a) de Produção II na Área de Secagem e Operador(a) de Máquina Florestal. Já em Três Lagoas as pessoas interessadas podem concorrer aos processos seletivos para Trainee de Laboratório e Caldeireiro(a) de Manutenção I.

Nas páginas de inscrição, é possível consultar os pré-requisitos de cada vaga, detalhamento da função e benefícios ofertados pela empresa. Os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação.

Ribas do Rio Pardo

Consultor(a) de Produção II – Área de Secagem - inscrições até 09/05/2025

Operador(a) de Máquina Florestal - inscrições até 11/05/2025

Três Lagoas

Trainee de Laboratório - inscrições até 05/05/2025

Caldeireiro(a) de Manutenção I - inscrições até 09/06/2025

