Suzano oferece 20 vagas para jovens em curso de manutenção em Três Lagoas

As inscrições para o Programa de Aprendizagem na área de Manutenção de Máquinas Florestais da Suzano em Três Lagoas (MS) estão abertas até o dia 31 de maio pela página https://suzano.gupy.io/jobs/9211882 .

A iniciativa, realizada em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), visa desenvolver jovens talentos para carreiras na área de manutenção.

Alguns pré-requisitos são Ensino Médio completo e idade entre 18 e 22 anos (estão elegíveis os(as) jovens que não completam 24 anos antes do término do programa). Além disso, é necessária disponibilidade de horário para jornada de 8 horas diárias (combinando atividades no SENAI e na Suzano) e é obrigatório residir em Três Lagoas.

Os participantes selecionados terão acesso a um curso de formação em Técnico em Mecânica fornecido pelo SENAI, complementado por atividades práticas realizadas nas instalações da Suzano.

Ao longo da qualificação, os aprendizes serão capacitados nos conceitos e práticas de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos florestais, sempre sob a supervisão de profissionais experientes e seguindo os procedimentos da empresa, com foco em normas de segurança e socioambientais.

Benefícios

Além da oportunidade de desenvolvimento profissional, a Suzano oferece um pacote de benefícios abrangente que inclui: bolsa de estudos de acordo com o mercado; plano de assistência médica; seguro de vida; convênio academia, refeitório; transporte fretado até o local de trabalho.

Mais informações sobre o Programa de Qualificação Profissional e sobre o processo seletivo de Aprendiz de Mecânico(a) estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano: https://suzano.gupy.io/ .

