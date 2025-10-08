Talento indígena de Aquidauana emociona jurados do The Voice

O talento sul-mato-grossense brilhou em rede nacional na noite desta segunda-feira (7), durante a estreia da nova temporada do The Voice, agora exibido pelo SBT.

O destaque ficou por conta de Guilherme Amority, estudante da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – HOYENOO, localizada na aldeia Lagoinha, em Aquidauana (MS), que encantou o público e os jurados com uma emocionante interpretação da canção “Ele Vive”, de Leonardo Gonçalves.

Guilherme conquistou três dos quatro jurados. A dupla Matheus & Kauan virou a cadeira logo nos primeiros segundos da apresentação, seguidos por Mumuzinho e Péricles, que também reconheceram o talento e o timbre diferenciado do jovem cantor.

Após a performance, Guilherme contou que vem de um berço evangélico e que seu maior desejo é seguir carreira na música gospel, levando mensagens de fé e esperança por meio da sua voz.

O estudante já é conhecido na comunidade escolar por sua participação em festivais e, em 2024, foi premiado como Melhor Intérprete no Festival da Canção das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

