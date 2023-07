Talibã proíbe salões de beleza e cerca de 60 mil empregos serão perdidos

O grupo islâmico que comanda o Afeganistão, ordenou que todos os salões de beleza do país parem de funcionar. Os estabelecimentos começarão a fechar nas próximas semanas. Estima-se que o fechamento levará à perda de cerca de 60 mil empregos.

Quando o Talibã tomou o poder há dois anos, os salões foram autorizados a continuar operando, mas o grupo mudou sua posição sobre isso no mês passado.

A decisão restringe ainda mais as atividades que as mulheres afegãs que já estão proibidas de ir a salas de aula, academias e parques.

Um mulher de 23 anos ouvida pela BBC, afirma que estava em um salão de beleza tingindo o cabelo de castanho escuro quando ficou sabendo da ordem de fechamento. "A dona levou um grande susto e começou a chorar. [O salão] É o ganha-pão da família", disse a cliente, mãe de dois filhos.

"Eu não conseguia nem olhar para o espelho enquanto minha sobrancelha estava sendo feita. Todo mundo estava chorando. Houve um silêncio."

Zarmina (nome fictício) vive em Candaar, no sul do Afeganistão, uma cidade conservadora onde mora o líder supremo do Talebã.

Ela diz que lá é comum que os homens proíbam as filhas de usar maquiagem ou de fazer procedimentos estéticos. "A maioria das mulheres anda de burca ou hijab [véus] por aqui. Aceitamos isso como parte de nossa cultura."

Casada desde os 16 anos, para ela, ir ao salão dava uma rara sensação de liberdade. "Eu não tinha permissão para sair de casa sozinha, mas convenci meu marido e consegui [a permissão para] ir ao salão de beleza duas ou três vezes por ano."

Outra jovem de 22 anos e mora em Cabul seguia atentamente, na internet, as últimas tendências de beleza. "Toda mulher que conheço adora incrementar seu estilo. Adoro usar maquiagem e ficar antenada no que está na moda. Meu marido realmente adora ver meu cabelo em cores e cortes diferentes. Ele sempre me leva ao salão de beleza e fica esperando pacientemente na porta", diz ela, com orgulho.

A ambição de Madina era se tornar advogada, mas o Talibã impediu que as mulheres fossem para a universidade fehchando cada vez mais o ciclo de atividades permitidas a elas.

Com BBC no Afeganistão.

