Tarcísio Vieira ministrará aula magna na capital com entrada gratuita

Com o tema “Aspectos práticos da legislação Eleitoral e suas atualizações”, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto dá início as atividades da pós-graduação em Direito Eleitoral da Faculdade Insted que tem a parceria da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS. A aula magna será no dia 16 de setembro, às 19 horas, na Faculdade e é aberta ao público, mediante inscrição prévia.

O coordenador da pós-graduação e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Daniel Castro Gomes da Costa afirma que diante das constantes mudanças na Legislação Eleitoral e na sua interpretação pelo Poder Judiciário, se faz necessária a atualização dos operadores do Direito: como servidores, advogados, magistrados, promotores, membros de partidos políticos, procuradores públicos, entre outros.

“Por isso, obter atualização sobre estas mudanças, da forma como estão sendo interpretadas e julgadas pelo Poder Judiciário é uma grande oportunidade. No dia 16, nos estaremos aprendendo diretamente com quem vive estas demandas: o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto que é, indubitavelmente, o grande baluarte do direito eleitoral brasileiro da atualidade”, enaltece o jurista, membro efetivo do TRE-MS.

O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto adiantou que falará “sobre a importância da Justiça Eleitoral para a consolidação da democracia brasileira, enfocando as experiências angariadas nos últimos prélios eleitorais e os desafios para as eleições vindouras, notadamente a do ano que vem. Serão tratados temas clássicos, a exemplo dos partidos políticos, tão carentes de democracia intrapartidária, e outros temas mais contemporâneos, tais como: participação da mulher na política, financiamento eleitoral e combate às fake News”.

Serviço

A aula magna da pós-graduação em Direito Eleitoral será realizada no dia 16 de setembro, segunda-feira, às 19 horas, no anfiteatro da Faculdade Insted, que fica na Rua 26 de Agosto, 63, Centro. A inscrição é gratuita e obrigatória, e pode ser feita via WhatsApp (67) 99258-3521 ou pelo telefone (67) 3201-5999. As vagas são limitadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também