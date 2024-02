TCE-MS condena ex-diretor da Agetran por falhas em prestação de contas

O ex-diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande), Elídio Pinheiro Filho, foi condenado e multado de forma unânime pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) devido a irregularidades nas contas do exercício de 2016.

O acórdão com a condenação de Elídio Pinheiro Filho foi publicado nesta quinta-feira (01) no Diário Oficial da Corte. Na época, o TCE realizou uma inspeção para verificar se a receita proveniente de multas, no valor de R$ 18 milhões, foi aplicada exclusivamente nas áreas determinadas pelo artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro.

Este artigo estabelece que a receita das multas deve ser aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização, renovação de frota circulante e educação de trânsito.

Analistas do TCE identificaram irregularidades na prestação de contas, como a ausência de documentos e a utilização de instituições financeiras não oficiais. Diante disso, sugeriram a aplicação de multa e emitiram recomendações.

Além disso, foram apontadas falhas na contabilização das receitas e despesas relacionadas aos recursos arrecadados com multas de trânsito, incluindo outras inconsistências. O TCE destacou a falta de uma fonte específica para o registro dessas despesas, resultando na ausência de controle dos recursos destinados às multas de trânsito.

O tribunal concluiu que a não segregação dos recursos com destinação vinculada violou o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando a infração prevista no artigo 42 da LO-TCE/MS.

Assim, o TCE acolheu, em parte, os pareceres da Divisão de Fiscalização, do Ministério Público de Contas e da Auditoria, julgando as contas de gestão da Agetran, referentes ao exercício financeiro de 2016, como irregulares. A multa aplicada ao ex-diretor-presidente foi no valor correspondente a 50 UFERMS.

O TCE ainda emitiu recomendação ao atual gestor da Agetran para que observe rigorosamente as normas legais que regem a Administração Pública, visando evitar a repetição dos problemas identificados nas prestações de contas futuras.

Para conferir o acórdão na íntegra, clique aqui.

