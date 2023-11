TCE-MS define regras e locais de provas para concurso de Procurador de Contas

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul divulgou, por meio do Diário Oficial Eletrônico – Edição Extra n. 3592, as informações pertinentes à realização das provas do concurso público para o cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas (MPC-MS).

A prova escrita objetiva (P1) terá a duração de 5 horas e está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023, às 7 horas e 30 minutos (horário local). As provas escritas discursivas (P2 e P3) também terão a duração de 5 horas e estão programadas para o mesmo dia, às 14 horas e 30 minutos (horário local).

A partir do dia 24 de novembro de 2023, os candidatos devem acessar o site http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ms_23_procurador para verificar o local de realização das provas. Essa informação estará disponível por meio de consulta individual, onde os candidatos devem fornecer os dados solicitados.

Os candidatos devem comparecer ao local de prova com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário fixado para o início da avaliação. Devem estar munidos apenas de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha durante a realização das provas.

A eliminação do concurso será aplicada aos candidatos que, durante a realização das provas, forem surpreendidos portando aparelhos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha, quaisquer acessórios de chapelaria, e/ou recipientes ou embalagens não fabricados com material transparente.

Os candidatos devem observar atentamente todas as instruções contidas nos itens 8, 9 e 16 do Edital nº 1 – TCE/MS Procurador, de 6 de setembro de 2023, e suas alterações, além das especificações presentes neste edital.

Assina o edital o conselheiro Márcio Campos Monteiro, Presidente da Comissão do Concurso.

