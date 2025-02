TCE-MS suspende pregão da Sanesul de R$ 6,8 milhões

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou, por meio de decisão liminar do conselheiro Célio Lima de Oliveira, a suspensão do Pregão Eletrônico nº 51/2024, realizado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A (Sanesul). Caso o processo já tenha sido concluído, a decisão também determina a não homologação do certame ou a não execução da contratação.

O pregão, com valor estimado de R$ 6.877.379,97, visava o registro de preços para a aquisição de tubos edutores e conexões para uso nos poços tubulares dos sistemas da Sanesul. A decisão do TCE-MS é baseada em um estudo técnico preliminar que apontou possíveis irregularidades no processo licitatório, incluindo falhas na justificativa para a aglutinação de itens em lotes e a ausência de documentos comprobatórios da pesquisa de preços.

A análise também destacou a falta de estimativas adequadas de quantitativos, a ausência de normativo que designasse a comissão de licitação e outros elementos essenciais no Estudo Técnico Preliminar. Em razão dessas falhas, a Divisão de Fiscalização do TCE-MS recomendou a suspensão do processo.

A Sanesul deverá, no prazo de cinco dias úteis, apresentar justificativas e corrigir as falhas apontadas, sob pena de multa em caso de descumprimento. A medida cautelar visa assegurar a regularidade do certame e proteger o interesse público no processo licitatório.

