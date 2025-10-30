Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Teatro leva arte a mulheres privadas de liberdade em Campo Grande

Projeto "A Valsa em Lugares Esquecidos" apresenta espetáculo de Nelson Rodrigues em unidades prisionais femininas

30 outubro 2025 - 14h51Carla Andréa
 

O projeto “A Valsa em Lugares Esquecidos”, idealizado e protagonizado pela atriz Tauanne Gazoso, apresentou o espetáculo “Valsa nº 6”, de Nelson Rodrigues, em duas unidades administradas pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) — o Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada e o Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”.

Com o apoio da Agepen, por meio da Diretoria de Assistência Penitenciária, a iniciativa proporcionou um raro encontro com a arte: foram cinco apresentações e duas rodas de conversa, envolvendo cerca de 150 mulheres em situação de prisão.

A peça narra a história de Sônia, uma jovem assassinada que tenta compreender o mistério da própria morte entre memórias e delírios.

Na adaptação criada por Tauanne Gazoso, o texto de Nelson Rodrigues ganha novos significados e se transforma em um convite à reflexão sobre liberdade, identidade e resiliência.

Durante as apresentações, realizadas em pátios e auditórios das unidades, os espaços simples se transformaram em palco.

Para Jaqueline Cunha, diretora em substituição legal do Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada, o impacto é transformador.

“O teatro e a cultura são essenciais para o desenvolvimento humano. Essas mulheres vivem em um universo de restrições, e a arte vem para trazer luz, emoção e sensibilidade”, destacou.

O psicólogo Alex Fabiano Silva de Lima, que atua no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”, reforça o papel das atividades culturais na ressocialização: “Elas proporcionam reflexão e humanização. A arte ajuda a elaborar emoções e desperta um novo olhar sobre si mesmas, o que reflete positivamente na convivência e na rotina prisional.”

Antes de chegar às penitenciárias, o espetáculo foi apresentado no Sesc Teatro Prosa, mas foi dentro dos muros que a montagem cumpriu seu papel mais simbólico: reconectar mulheres privadas de liberdade com a arte, a emoção e o direito à expressão.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Santa Casa de Campo Grande alerta para risco de paralisação de atendimentos via SUS
Rosiane Arakaki Dias -
Saúde
Moradora de Campo Grande pede ajuda para recuperação após cirurgia na coluna
Governador Eduardo Riedel
Política
Eduardo Riedel se juntará a comitiva de apoio à segurança do Rio de Janeiro
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -
Política
Deputados aprovam uso de dinheiro de multas para financiar a CNH Social em MS
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Interior
STF determina que Heliomar Klabunde assuma a prefeitura de Paranhos
Sede do CNJ -
Justiça
Juízes não podem autorizar operações da PM sem aval do Ministério Público, diz CNJ
Deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto -
Política
VÍDEO - "Tem alergia da verdade", dispara Pedrossian ao rebater Lídio sobre crise na Capital
Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande
Justiça
Festa junina com menores termina em condenação de produtora em Campo Grande
Carreta durante atendimento à população. Foto: TJ/MS
Justiça
TJ leva Carreta da Justiça e Van do Juizado Especial para o Rodeio Fest em Campo Grande
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Associação de moradores poderá gerir manutenção e publicidade em abrigos de ônibus

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima