Técnico que constatou falha na medição da Energisa prestará depoimento

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da concessionária Energisa realizou nesta quarta-feira (5) a primeira reunião do ano de 2020 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Durante o encontro foram apresentados 12 requerimentos e agendaram para a próxima semana o primeiro depoimento da testemunha.

Na primeira reunião do ano, os deputados aprovaram um cronograma com as atividades apresentadas pelo relator da Comissão, o deputado estadual Capitão Contar (PSL).

Além do novo cronograma, foram apresentados 12 requerimentos, um deles do deputado Barbosinha (DEM) solicitando a realização de uma perícia por amostragem na estação de distribuição da Energisa no município de Dourados. Os outros 11 foram de autoria do movimento popular, Energia Cara Não, representado por Venício Leite.

Aproveitando a oportunidade, o presidente da CPI, o deputado Felipe Orro (PSDB), convocou os membros da comissão a participarem da reunião da semana que vem, na próxima quarta-feira (12), quando será coletado o depoimento do técnico que realizou o serviço de medição e constatou a diferença.

O parlamentar afirmou que o depoimento será realizado sob sigilo. "Esta testemunha optou por dar seu depoimento em sigilo, sem a presença de representantes da Energisa. É um direito dela e existe essa prerrogativa no Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Após a conclusão dos trabalhos da CPI, todo o conteúdo dos trabalhos de investigação estarão disponíveis para que os representantes da Energisa tenham o direito de ampla defesa".

A reunião também com a presença e participação do advogado Roberto Cunha, representante da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Deixe seu Comentário

Leia Também