Técnicos do programa "Criança Feliz" recebem certificados

A Secretaria de Assistência Social entregou na tarde de sexta-feira (15), vinte certificados para técnicos e visitadores programa "Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz". Os servidores fazem parte da implantação e execução do projeto desenvolvido no município em parceria com o governo federal e estadual. Eles fizeram capacitação de 40 horas/aula dos Métodos “Guia para Visita Domiciliar” e “Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC)”.

O "Criança Feliz" foi criado em 2016 e implantado em Campo Grande em 2017, com objetivo de apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilitar o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam. O programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares.

No ano de 2018 foram realizadas capacitações aos visitadores, profissionais que realizam de forma planejada o acompanhamento às famílias. Foram realizadas 25 sensibilizações para apresentar o programa ao público alvo nas unidades da Proteção Social Básica, contando com a participação de mais de 1000 famílias.

Foram realizados 15.766 acompanhamentos para 750 usuários da Assistência Social. Estes são beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada – BPC/PCD. Em novembro/2018 foram entregues as bolsas e os uniformes do programa aos visitadores. Foram feitos folders e banners explicativos as famílias sobre o programa e a importância do brincar e conversar nesta fase da vida.

Durante a entrega dos certificados, o secretário de Assistência, José Mário Antunes, parabenizou todos que realizaram este trabalho social.

“O programa "Criança Feliz" é inovador e dará a oportunidade para que nós do Poder Público entremos na casa das famílias campo-grandenses com a intenção de auxiliá-las para o crescimento e desenvolvimento das crianças, com o coração aberto e tendo na mente que aprenderemos mais do que ensinamos. Será uma grande experiência”, destacou.

Seis equipes foram montadas para atender as regiões periféricas do município de Campo Grande que estão lotadas nos: CRAS Guanandi, CRAS Canguru, CRAS Moema, CRAS Vida Nova, CRAS Nossa Senhora Aparecida e CRAS Jardim Aeroporto. Porém, englobam todos os vinte CRAS a fim de atender toda demanda do município.

