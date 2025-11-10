Tecnologia de impedimento semiautomático chega ao Brasileirão em 2026

O futebol brasileiro está prestes a entrar em uma nova era tecnológica. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o impedimento semiautomático será incorporado à Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2026, após um período de testes previsto para o próximo ano.

O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Samir Xaud, durante a reunião inaugural do Grupo de Trabalho da Arbitragem, realizada nesta segunda-feira (10/11).

“Nosso olhar é para o futuro. Essa nova gestão está investindo pesado em tecnologia. O sistema de VAR que utilizamos hoje já é um dos mais modernos do mundo. Mas queremos mais. A partir de 28 de janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro, o impedimento semiautomático será implementado”, confirmou Samir Xaud.

Apesar da previsão mencionada pelo presidente, a estreia oficial do sistema deve ocorrer apenas em 2026, conforme atualização da própria CBF. A medida faz parte do processo de profissionalização e modernização da arbitragem, que busca tornar o futebol nacional mais transparente e alinhado aos padrões internacionais.

O Grupo de Trabalho da Arbitragem reúne representantes de clubes, federações e especialistas nacionais e internacionais. A empresa responsável pela implantação da tecnologia já atua com a Fifa e com as federações argentina e inglesa, garantindo credibilidade e expertise na implementação do novo recurso.

