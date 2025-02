Telescópio espacial registra o "nascimento" de uma estrela; confira

O telescópio James Webb (JWST), o maior e mais poderoso telescópio já lançado ao espaço, capturou a imagem do nascimento de uma estrela, localizada a cerca de 450 anos-luz da Terra, na constelação de Touro.

A protoestrela HH30 é um objeto de Herbig-Haro, uma nebulosa brilhante que surge em regiões onde novas estrelas estão se formando, que se forma quando jatos de gás ionizado, expelidos de estrelas recém-nascidas, colidem com o material disperso ao redor, gerando ondas de choque que fazem o gás brilhar em comprimentos de onda que são visíveis de instrumentos infravermelhos, como os a bordo do JWST.

Na imagem é possível ver o disco protoplanetário da HH30, que é essencial para o crescimento das estrelas, de lado, com um fluxo de gás e poeira em formato de cone e um jato estreito sendo lançado ao espaço.

Outro destaque da captura da imagem foi a identificação de um jato estreito e veloz saindo do centro do disco, cercado por um fluxo de gás mais largo, ajudando os astrônomos a entenderem melhor como as estrelas se formam e também a origem do Sistema Solar.

