“Temos que esquecer nossas diferenças e nos unir pelas crianças”, diz Damares

Durante sua passagem por Campo Grande nesta sexta-feira (28), a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, comentou sobre o caso envolvendo uma professora de Rio Verde de Mato Grosso, acusada de abusar sexualmente de 11 crianças. “Falei com o delegado da cidade e nós vamos acompanhar. A criança deveria estar sendo protegida na creche. O lugar de proteção virou um lugar perigoso”, disse Damares.

Ela aproveitou o momento para fazer um alerta às famílias. Números do Disque 100 apontam que mais de 80% dos abusos contra crianças no Brasil acontecem dentro de casa. “Todos os mecanismos de defesa viraram agora um lugar perigoso? A igreja tem que ter proteção, a casa tem que ter proteção, a creche tem que ter proteção”, citou a ministra, afirmando que, infelizmente, os casos de estupro de bebês são uma realidade e vêm crescendo no país.

“A criança de cinco anos emite um sinal. A de sete emite também, mas e o bebê? Infelizmente os abusadores de bebês no Brasil são os pais. Nós temos que fazer o enfrentamento. Do jeito que está [a violência sexual contra a criança] não pode ficar. Temos que neste momento esquecer nossas diferenças ideológicas, partidárias, diferenças religiosas e nos unir num grande pacto pelas crianças no Brasil”, refletiu.

“Esse caso daqui eu quero acompanhar de perto. Nós estávamos considerando a creche como aliada na proteção da criança. Esse é um caso isolado, mas não podemos permitir que pessoas com esse comportamento se aproximem de nossas crianças”, disse, acrescentando que “talvez um critério maior na escolha dos profissionais que estão trabalhando com crianças” seja um meio de evitar esse tipo de crime.

Damares também foi questionada sobre a violência contra a comunidade LGBT. “Nós reconhecemos a violência contra essa comunidade e precisamos fazer esse enfrentamento. Ela existe e precisa ser encarada. Mas esse governo vem com a proposta de fazer um enfrentamento a todos os segmentos, e nosso ministério tem uma diretoria específica voltada à comunidade LGBT”.

Ministra discorda de pesquisa que avaliou governo Bolsonaro

Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, Damares disse discordar dos números da pesquisa Ibope, que apontou aumento da insatisfação com o atual governo. “Nós temos um governo muito bem avaliado”. Para ela, o problema está na base. “Temos que fazer alguns ajustes nos servidores. Ele [o presidente] está mudando a equipe, já tivemos três trocas, mas eu considero a equipe que ele escolheu muito bem qualificada”, avaliou.

Em relação ao militar preso na Espanha ao desembarcar com drogas de um avião da equipe de apoio à comitiva presidencial, a ministra avalia que o caso é um alerta da necessidade de mudanças em diversas instituições. “Esse episódio mostra quanta coisa precisa ser consertada nesse país. Quantas vezes esse indivíduo viajou traficando droga?”, questiona.

“Precisamos fazer uma mudança muito grande nessa nação, encontramos bandidos em muitos lugares, esse era um que estava infiltrado. Ele não é bandido porque estava nas forças armadas, ele procurou as forças armadas porque já era bandido. Ele vai procurar o lugar mais fácil onde possa exercer o seu ilícito. Está evidente que ele procurou as forças armadas porque ele queria praticar atos criminosos”, concluiu.

