JD1TV: Tempestade assusta Presidente Prudente

A população do interior paulista assustou se com a tempestade repentina que aconteceu na tarde desta sexta-feira (27/10). Com rajadas de vento atingindo 64km/h, vários pontos de Presidente Prudente/SP, ficaram destruídos.

Foram registradas mais de 60 quedas de árvores em toda a cidade, além de torres de transmissão , postes de iluminação pública e energia elétrica. Há, ainda, diversos imóveis destelhados e semáforos sem funcionamento.

Vídeos recebidos pela redação do JD1, registram momentos de medo em que torres de transmissão estouraram.

