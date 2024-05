Tempestade magnética severa atinge a Terra neste fim de semana e começa hoje

O National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados Unidos alertou que a partir desta sexta-feira (10), até o domingo (12), a Terra será alvo de severas tempestades geomagnéticas.

O fenômeno, também conhecida como tempestade magnética, é uma perturbação na magnetosfera da Terra, uma espécie de “proteção” criada pelo campo magnético do nosso planeta.

Esses fenômenos são cíclicos, e se intensificam a cada 11 anos, chegando ao seu ápice durante esse período, e tem início quando erupções solares e ejeções de massa coronal (CMEs) ocorrem no Sol, causando variações no vento solar que atinge a magnetosfera da Terra.

Apesar de ser um evento comum, a tempestade dessa semana é mais forte que o normal, levantando preocupações devido a possibilidade de interferência em infraestruturas essenciais, como rede elétrica e comunicações e serviços por rádio e satélite.

A tempestade de hoje, que seguirá até domingo, recebeu a classificação ‘Severa’ (G4) pelo NOAA, e podem causar desde auroras em todo o planeta até perturbações em sistemas de navegação, comunicação e rede elétrica. A última vez que um evento desse tipo recebeu essa classificação foi em janeiro de 2005.

Desde o início do ciclo solar, em dezembro de 2019, a NOAA observou três tempestades geomagnéticas severas, com a mais recente, classificada como G4, sendo observada em março de 2024.

A última tempestade de classificação G5, um nível acima da que ocorre hoje, foi em outubro de 2003, e causou, segundo gráficos da organização, cortes de energia na Escandinávia e deixou infraestruturas danificadas na África do Sul.

