Temporais deixaram 10 mortos e 21 desaparecidos no Rio Grande do Sul

Um forte temporal atinge o Rio Grande do Sul e, desde segunda-feira (29), já deixou 10 mortos e 21 desaparecidos em 104 municípios atingidos pelas fortes chuvas, que destruíram casas e pontes, derrubou árvores e encostas e deixou pessoas e animais ilhados.

Na noite de terça-feira (30), o governo federal enviou dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) para sobrevoar a região de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária em busca de pessoas ilhadas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que, até o momento, as fortes chuvas que atingem o estado se assemelham as de novembro do ano passado.

