Temporal com ventos deixa moradores sem energia em MS

Um forte temporal com ventos que chegaram a 115 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), atingiu diversas regiões de Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, provocando estragos e interrupções no fornecimento de energia.
Durante a madrugada desta terça-feira (23), equipes da Energisa trabalharam para restabelecer o serviço.
Até o momento, cerca de 85% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento normalizado. Em algumas localidades, a destruição foi tão severa que a rede elétrica precisou ser reconstruída por completo.
A concessionária informou que os trabalhos continuam ao longo do dia e que os prejuízos ainda estão sendo avaliados.
A prioridade, segundo a empresa, é garantir a segurança da população e restabelecer a energia para todos os consumidores o mais rápido possível.
Orientações de segurança
A Energisa reforça que, em caso de cabos rompidos ou objetos sobre a rede elétrica, a população não deve se aproximar nem tentar removê-los. A recomendação é manter distância e acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento:
WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698
Aplicativo Energisa On
Call Center: 0800 722 7272
