Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Temporal com ventos deixa moradores sem energia em MS

Boletim da Energisa aponta que 85% dos clientes já tiveram energia restabelecida após chuvas

23 setembro 2025 - 14h51Carla Andréa

Um forte temporal com ventos que chegaram a 115 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), atingiu diversas regiões de Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, provocando estragos e interrupções no fornecimento de energia. 

Durante a madrugada desta terça-feira (23), equipes da Energisa trabalharam para restabelecer o serviço.

Até o momento, cerca de 85% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento normalizado. Em algumas localidades, a destruição foi tão severa que a rede elétrica precisou ser reconstruída por completo.

A concessionária informou que os trabalhos continuam ao longo do dia e que os prejuízos ainda estão sendo avaliados.

A prioridade, segundo a empresa, é garantir a segurança da população e restabelecer a energia para todos os consumidores o mais rápido possível.

Orientações de segurança

A Energisa reforça que, em caso de cabos rompidos ou objetos sobre a rede elétrica, a população não deve se aproximar nem tentar removê-los. A recomendação é manter distância e acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698

Aplicativo Energisa On

Call Center: 0800 722 7272

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estado realiza treinamento para nova etapa da Caravana da Castração nesta quarta-feira
Geral
Estado realiza treinamento para nova etapa da Caravana da Castração nesta quarta-feira
Duvidas podem ser sanadas pelos canais de atendimento
Geral
Energisa restabelece energia para mais de 90% dos clientes afetados por tempestade
Atendimento está funcionando normal em todo o Estado
Geral
Serviços de emergência 190 e 193 são restabelecidos após pane na telefonia
Flávio Cabo Almi e Jean Ferreira (PT) -
Política
Vereadores de Campo Grande defendem abertura de CPI para apurar gestão da Saúde
Trabalho ribeirinho e tecnologia se unem na transformação industrial sustentável de MS
Geral
Trabalho ribeirinho e tecnologia se unem na transformação industrial sustentável de MS
Projeto Ilumina Pantanal é premiado por levar energia limpa a comunidades isoladas
Geral
Projeto Ilumina Pantanal é premiado por levar energia limpa a comunidades isoladas
Prisão ocorreu após investigação da DERF -
Justiça
STJ mantém preso homem que receptou celular roubado em Campo Grande
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça
Fernando Luiz Nascimento
Geral
Riedel nomeia novo diretor-presidente da Agraer após saída de indicado do PT

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital