Vídeo - Temporal e grazino destroem casas e derruba energia no estado

A noite de quinta-feira (22) começou com ventos fortes e chuva de granizo foram registrados na região de fronteira do estado, em Ponta Porã. O temporal começou por volta das 20h e durou cerca de meia hora

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), o temporal derrubou árvores e causou estragos materiais,

Apesar de ter durado menos de uma hora o estrago foi suficiente para causar transtornos pela cidade, com queda de árvores, bairros sem energia e casas danificadas.

De acordo com a Coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Franciane Rodrigues, o fenômeno foi causado por ventos fortes no sentido horário. "A causa foi a formação de instabilidades ocasionadas por um cavado de onda curta", define a especialista em meteorologia.

O volume de chuvas registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Ponta Porã foi de 1,2 mm, em Dourados 1,8 mm, Amambai, 1 mm, e Juti 0,6 mm.

Na região da Comunidade Cherogami o vento forte derrubou muros, varanda e deixou um rastro de destruição.

