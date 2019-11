Tenente-coronel que matou o marido, consegue aposentadoria

Saiba Mais Polícia Ex-judoca é morto a tiros por colega Policial Militar

Foi julgada na esfera administrativa, a tenente-coronel da Polícia Militar Itamara Romeiro Nogueira, na manhã desta quarta-feira (6), pelo conselho da Polícia Militar de Campo Grande. Ela foi acusada de matar o marido a tiros, também policial militar, Valdeni Lopes Nogueira.

Supostamente para se defender de agressões, a policial atirou no marido com a pistola que usava na Polícia Militar. O crime ocorreu na garagem da residência deles, no dia 12 de julho de 2016. O advogado destacou o fato da tenente nunca ter registrado boletim de ocorrências das agressões contribuiu para a decisão.

De acordo com seu advogado, durante o julgamento, foi levada em consideração toda a carreira dela, que já atuou até mesmo no comando do Batalhão de Trânsito. A tenente já havia feito o pedido para ir a reserva, no entento, a decisão para que ela fosse reformada administrativamente, ou seja, aposentada que compete o afastamento total das suas funções dentro da entidade.

Já na esfera criminal, Itamara deve ir a júri popular em março de 2020.

