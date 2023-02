Tentativa de golpe em condomínios da capital é Fake

Uma mensagem que viralizou em grupos de WhatsApp da Capital, um alerta para um suposto golpe de uma “gangue” que se passam por funcionários de um laboratório para realizar crimes em condomínios é, na verdade, mais uma Fake News.

Na mensagem, uma suposta moradora de um prédio, sem especificar detalhes como localização, data, horário e outras informações essenciais, diz que um grupo tentou entrar no condomínio em que ela mora, informando que teriam ido até o local retirar sangue de outro morador.

O aviso ainda alerta que o golpe só não foi concretizado pois o porteiro do condomínio foi avisado por outra pessoa, e pede que a mensagem seja reproduzida em mais grupos como um “aviso”.

No entanto, ao JD1 Notícias, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que não há registros sobre golpes parecidos sendo aplicados na capital atualmente, e ressalta que a única demanda do tipo foi durante a Pandemia, quando a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizava testagens de Covid.

Outro fator que aponta para a não veracidade da mensagem é a foto vinculada, que se trata de um caso ocorrido em 2021, quando um grupo da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCov), realizado pelo Ministério da Saúde, foi confundido com um grupo de golpistas na cidade de Maceió, em Alagoas.

A mensagem, portanto, se trata de uma Fake News, e acende o alerta que, por mais algo possa parecer genuíno, nem toda informação na internet é verdadeira.

