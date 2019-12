Trotes a números de emergência em MS tem queda em 2019

A segurança pública de Mato Grosso do Sul fecha o ano de 2019 com mais um ponto positivo, houve uma queda de 57% no número de tentativas de trote para os números de emergência das forças de segurança do Estado.

De acordo com os dados do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de 710.117 mil chamadas atendidas no período de janeiro a novembro, 6.171 foram de tentativas de trote, o que representa 0,9%.

Comparando com o ano de 2018, quando 2,1% do número total de chamadas eram tentativas de trote, constata-se uma queda de 57% no número de tentativas de trote.

Ao todo, foram 10.390 tentativas a menos atendidas no período. Os elementos oferecidos pelo setor de estatística também apontam uma redução progressiva nos números com o passar dos anos, considerando que de 2017 para 2018, também houve diminuição de 1,8%.

A ação, mesmo que registrada em menor número durante o ano, obstrui as linhas prejudicando os trabalhos e impedindo que o atendimento seja direcionado a quem de fato precisa dele.

Segundo o diretor do Ciops, delegado Marcos Takeshita, por serem números de fácil memorização, as pessoas ligam para pedir informação. Situação que também afasta o aparelhamento de segurança das ocorrências legitimas, comprometendo o serviço de segurança.

Apesar da redução, é importante haver consequências. O trote aos serviços de emergência é um crime previsto no Código Penal. A maioria das chamadas com intenção de trote são detectadas durante a conversa, pelas características típicas de comunicação e experiência dos atendentes.

Segundo o Ciops, todos os telefones que realizam chamadas para o 190 ou 193, ficam registrados no sistema, e quando há necessidade é possível realizar investigação para responsabilizações.

