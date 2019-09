Terça-feira começa sem cancelamentos e atrasos no aeroporto da capital

Priscilla Porangaba, com informações da Infraero

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera sem restrições para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (24).

De acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) nenhum voo foi cancelado e as operações permanecem normal no momento não há registros de atrasos.

O aeroporto segue aberto para pousos e decolagens e conforme a Infraero, as condições climáticas atuais colaboram para um dia de atendimento tranquilo e sem mudanças.

