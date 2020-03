Terceiro dia de toque de recolher mostra populaÃ§Ã£o "consciente"

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) continua cumprindo a fiscalização ao toque de recolher nas sete regiões e distritos de Campo Grande.

Nessa segunda-feira (23) o número de estabelecimentos comerciais orientados a fecharem as portas caiu para sete, contra os 33 do primeiro dia de cumprimento do decreto, no sábado (21).

O número de abordagens, encaminhados à delegacia e notificações zerou.

Na ação, foram empenhados 31 guardas e 16 viaturas. O objetivo é acabar com aglomerações para evitar o aumento no número de casos do coronavírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também