Terceiro fã de Taylor Swift morre no Rio de Janeiro

Um jovem de 23 anos, fã da cantora Taylor Swift, morreu na tarde desta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro, no entorno do Estádio Nilton Santos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o jovem no fim da tarde desta segunda-feira (20).

O jovem, que não teve o nome revelado até o momento, foi encontrado no entorno do estádio pouco tempo antes do show, e foi levado de ambulância até o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não conseguiu ser reanimado pela equipe médica. Após a morte, o hospital emitiu uma nota.

"A direção do Hospital Municipal Salgado Filho lamenta o ocorrido, e confirma que o paciente G.N.S. (23) foi encontrado pelos bombeiros inconsciente em parada cardiorespiratória na Rua das Oficinas, no entorno do Engenhão, às 17h15. O paciente foi levado de ambulância para o hospital, que não conseguiu reverter o quadro e constatou o óbito", disse.

O prefeito Eduardo Paes foi até suas redes sociais esclarecer que a morte do fã não tem relação direta com o show da cantora. “Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento. O paciente tinha problemas de saúde preexistentes”, afirmou.

Outros dois fãs da cantora, a jovem Ana Clara Benevides, também de 23 anos, e Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, também faleceram.

Ana Clara morreu após um mal súbito causado pelas altas temperaturas dentro do estádio, na última sexta-feira (17). A empresa responsável pelo show no Brasil, a T4F (Tickets For Fun), é considerara por muitos como culpada pela morte, já que proibiu a entrada de garrafinhas no show, mesmo com sensação térmica chegando em 60ºC no estádio onde a apresentação ocorria.

Gabriel foi vítima de latrocínio enquanto conhecia mais do Rio de Janeiro após cancelamento do show, na madrugada do último domingo (19). Os suspeitos do crime já foram presos pela polícia.

Ambos eram sul-mato-grossenses.

