Terenas fecham trecho da BR-262 em protesto contra a municipalização da saúde

Na manhã desta sexta-feira (29), aproximadamente 100 índios Terenas, iniciaram um bloqueio na BR-262 próximo ao Km 529 no município de Miranda. Eles protestam contra a municipalização da saúde indígena, uma medida provisória do governo federal que modifica a política indigenista brasileira e deixa a cargo dos municípios a saúde dos índios.

Manifestações parecidas vêm ocorrendo em todo o território nacional e diversas etnias demonstraram descontentamento com a medida provisória. Atualmente, o atendimento médico dos povos indígenas é responsabilidade do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde (SUS) e mantido com recursos da União. Com a MP a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) será extinta.

O km 524 da BR-060, em Nioaque/MS também está interditado por indigenas.

A Polícia Rodoviária Federal está no local acompanhando as manifestações e liberando a passagem de veículos de emergência.

