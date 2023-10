Termina hoje prazo para estudantes solicitarem "passe gratuito" para o Enem

Estudantes que participarão do ENEM (Exame Nacional do Ensino médio), a ser realizado nos próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro, têm até hoje (31) para efetuarem o pedido de isenção da tarifa do transporte público municipal de Campo Grande.

O benefício concedido por meio do decreto nº 15.718, garante a gratuidade do transporte público coletivo municipal também aos estudantes que farão provas dos vestibulares de universidades públicas com provas realizadas no município. O decreto foi assinado pela prefeita Adriane Lopes e publicado no Diogrande (Diário Oficial) de sexta-feira (20).

Conforme a publicação, fica assegurada aos estudantes da Capital inscritos no Enem e nos demais vestibulares de Universidades Públicas com provas realizadas no município de Campo Grande, a gratuidade da tarifa do serviço de transporte público coletivo. A isenção da tarifa aos candidatos se dará exclusivamente nos dias de realização das provas e conforme o calendário oficial divulgado pelos respectivos órgãos aplicadores.

O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande. A utilização do benefício terá caráter pessoal e intransferível. A gratuidade fica entendida como, para cada dia de exame, um passe gratuito de ida e outro de volta (duas viagens diárias) para o trajeto residência/exame/residência.

Os usuários que forem realizar a prova e quiserem a isenção no transporte, deverão acessar o link e realizar o cadastramento com os seguintes documentos: cópia comprovante de inscrição do exame; cópia frente e verso do cartão de transporte (cartão estudantil vigente ou cartão cidadão) vinculado ao CPF do candidato; cópia frente e verso do documento de identidade; número do WhatsApp ou e-mail para comunicação do resultado da análise do benefício.

