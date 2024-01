Terra estará mais próxima do Sol nesta terça-feira

A Terra estará cerca de 3% mais próxima do Sol que o restante do ano nesta terça-feira (2), em um período conhecido como “periélio”, que é quando a órbita do nosso planeta atinge o ponto mais próximo do nosso astro.

Esse fenômeno se dá pelo formato do planeta, que não é perfeitamente circular, o que resulta em variações na órbita da Terra ao redor do Sol, que vai se aproximando e se afastando do astro ao longo do ano.

Esse fenômeno ocorre anualmente, sempre no início de janeiro, e neste ano deverá chegar em seu pico a partir das 21h38 (horário de Brasília) de hoje, quando Terra estará em seu ponto mais próximo do Sol em 2024.

Na quarta-feira (3), a Terra estará a “apenas” 147 milhões de quilômetros do Sol, cinco a menos que do que o “afélio”, quando a distância entre os dois é a maior do ano. A distância média entre nosso planeta e a estrela é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros.

O principal efeito desse fenômeno é uma espécie de “Super Sol”, já que o astro parecerá “maior” no céu durante o período.

