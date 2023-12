Teste de DNA dá negativo para mulher que alegava ser filha do Pelé

O exame do teste de DNA de Maria do Socorro Azevedo, que suspeitava ser filha do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi divulgado e reconheceu que a mulher não tem parentesco com o ex-craque da seleção brasileira.

O advogado Luiz Kignel, que representa a viúva Márcia Aoki, disse em conversa ao g1 que o resultado do exame já foi entregue à Justiça. "O exame foi feito em laboratório particular, para justamente agilizar. Como o processo corre em justiça gratuita, a designação do exame laboratório demoraria muito. Então, a própria família ofereceu pagar o exame em um exame laboratorial, onde foi colhido o material, feita a prova e deu como negativa da paternidade”, afirmou.

Apesar do resultado, Maria do Socorro pode solicitar uma contraprova dentro do processo, para quem o exame seja feito em laboratório escolhido pelo juiz. "Mas, são exames extremamente seguros. É um direito que ela tem. Nós vamos aguardar", afirmou.

Caso ela peça contraprova, um novo teste será realizado, mas caso ela aceite o primeiro resultado, ela será excluída do processo de divisão de bens do ex-jogador.

