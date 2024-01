Thalyta é eliminada e novo paredão é formado no BBB

Em um paredão com 7.892.278 milhões de votos, Thalyta acabou sendo a eliminada na noite de domingo (14), sendo a segunda a deixar a casa do BBB 24. Ela recebeu 22,71% dos votos na disputa para ficar no programa, contra Davi e Juninho, que receberam 52,15% e 25,14%, respectivamente.

Na mesma noite, em ritmo acelerado após a eliminação, Lucas Henrique venceu a terceira Prova do Líder da temporada e indicou Beatriz direto para o paredão. Em seguida, ele sorteou seis participantes que tinham de vetar algumas pessoas de votar.

Giovanna impediu Nizam de votar, na sequência Bia foi sorteada e vetou Rodriguinho, Deniziane tirou Juninho da votação da semana, Yasmin Brunet escolhe Lucas Luigi, Vinícius Rodrigues vetou Raquele e Davi eliminou Matteus de participar da dinâmica.

A votação da casa terminou em um empate entre Alane e Lucas Pizane, com quatro votos cada. O Líder Lucas Henrique desempatou a favor da bailarina. Por fim, os seis vetados da dinâmica tiveram de entrar em um consenso para escolher o terceiro emparedado e indicaram Davi para a berlinda.

