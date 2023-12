The Last of Us e Loki foram as séries mais pesquisadas no Brasil em 2023; veja lista

A série da HBO baseada na franquia de jogos de videogame criada por Neil Druckmann, The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, liderou a lista de séries mais buscadas no Google no Brasil em 2023.

A adaptação tem 4,3 estrelas na avaliação do site adoro cinema e foi queridinha da galera, tanque que foi a série mais pirateada de 2023, conforme o site torrentfreak, que analisa informações e fala sobre a questão de pirataria na internet.

Loki

A série da Disney, protagonizada por Tom Hiddleston com direção de Kate Herron e roteiro de Michael Waldron, foi a segunda mais buscada, um dos anti-herois mais querido da Marvel, Loki conseguiu tanto destaque na franquia dos Vingadores e Thor que ganhou sua própria série com duas temporadas.

Wandinha

A filha mais velha da Família Addams, a mais sombria família da ficção, também ganhou sua própria história na produção da Netflix, Wandinha encara dramas da adolescência e acontecimentos suspeitos em sua escola, a Academia Nevermore.

A séria foi uma febre entre adolescentes, e a dancinha da personagem principal viralizou nas redes sociais, ainda conforme o Google, uma das pesquisas mais realizadas no nome de Wandinha, foram fantasias da personagem.

Veja a lista:

