Tiago Botelho assume chefia da SPU-MS

O professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Tiago Botelho, assumiu na tarde desta quinta-feira (10), a chefia da Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS).

O evento de posse aconteceu no auditório do Bioparque Pantanal, e contou com a presença de do vice-governador do Estado José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro, e vários outros.

Tiago agradeceu a presença de todos os representantes do executivo, tanto municipal, quanto estadual, e destacou a importância desse novo capitulo no órgão. “Hoje, iniciamos uma nova história profissional e política na SPU, falo iniciamos no plural pois não sou só eu que inicio, somos muitas e muitos, nossos sonhos tomam posses”, afirmou.

“Pela primeira vez um professor e advogado exerce o cargo de superintendente do patrimônio da união”, ressaltou.

O novo superintendente ainda destacou que, independente de ideologia política, as portas da SPU estarão abertas para prefeitos e vereadores de esquerda e direita, e acima de tudo, para o governador Eduardo Riedel.

Barbosinha elogiou os anos de trabalho de Tiago, e destacou a importância do superintendente da SPU para uma relação saudável entre os governos municipais e do Estado com a União. “É muito bom quando a gente tem uma pessoa com currículo, que é o currículo invejável que tem o Tiago, mais de 10 anos lecionando na UFGD, mas sobretudo, com sensibilidade, sensibilidade social”, ressaltou o vice-governador.

“O papel que ele vai ocupar de superintendente do Patrimônio da União é muito importante, porque faz a ponte, o elo de delegação, entre o patrimônio que é da união e na essência patrimônio de todos nós, com os municípios do Estado, com o governo do Estado, dando destinação, autorizando o uso precário, ou o uso definitivo, desses equipamentos e áreas importantes”, explicou.

O presidente da Alems, Gerson Claro, pontuou o compromisso da Assembleia sul-mato-grossense com os trabalhos que serão exercidos pelo órgão. “Dizer para vocês, no que diz respeito às nossas obrigações constitucionais na Assembleia, você pode contar com aquela instituição”, afirmou o deputado.



