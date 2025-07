Ticketmaster é acusada de práticas enganosas na venda de ingressos do Oasis

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA, na sigla em inglês) notificou oficialmente a Ticketmaster sobre possíveis ações legais relacionadas à comercialização de ingressos para a aguardada turnê de reunião da banda Oasis.

O órgão regulador alega que a empresa pode ter violado leis de proteção ao consumidor ao vender mais de 900 mil ingressos com práticas consideradas enganosas.

Entre as principais irregularidades apontadas estão preços inflacionados, falta de clareza na categorização de assentos e ausência de informações relevantes no momento da compra.

A CMA afirma que muitos fãs pagaram até £350 por entradas que originalmente custavam cerca de £150, sem que houvesse justificativa transparente para a diferença.

A investigação começou em março, quando o órgão identificou o uso questionável do selo "platinum", atribuído a determinados assentos vendidos por valores significativamente mais altos, apesar de não oferecerem benefícios adicionais.

Em muitos casos, os lugares marcados como "premium" estavam nas mesmas áreas dos ingressos convencionais.

Outro ponto destacado foi a venda de duas categorias distintas para a área de pista, com preços diferentes, mas sem qualquer distinção visível no site da Ticketmaster. A falta de clareza comprometeu a capacidade dos consumidores de tomar decisões conscientes no momento da compra.

Além dos problemas estruturais, a CMA também mencionou o caos enfrentado durante a venda online: longas filas virtuais, variações inesperadas nos preços e a sensação de que os fãs eram empurrados para adquirir ingressos mais caros por falta de transparência nas opções apresentadas.

Embora a Ticketmaster tenha informado a adoção de mudanças nos processos de venda, a CMA considerou as medidas "insuficientes" e apontou que a empresa não demonstrou um compromisso efetivo em corrigir as falhas.

O órgão ainda destacou um "desacordo fundamental" entre a postura da Ticketmaster e os princípios legais de defesa do consumidor.

Apesar de não ter encontrado evidências de "precificação dinâmica" modelo em que os preços variam em tempo real conforme a demanda , a autoridade criticou duramente a falta de informações claras no momento da compra, reforçando que a transparência nos preços é essencial para garantir o direito de escolha dos consumidores.

Diante da ausência de acordo, a CMA sinalizou que poderá levar o caso à Justiça, caso a Ticketmaster não apresente soluções concretas dentro do prazo estipulado. Ainda assim, o órgão afirmou estar aberto ao diálogo e busca uma solução amigável.

A polêmica ocorre às vésperas da estreia da turnê de reunião da banda Oasis, marcada para esta sexta-feira (4), em Cardiff, no País de Gales.

