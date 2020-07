“TikTok está espionando você”, diz campanha de Trump

Uma série de anúncios da campanha de reeleição do presidente americano, Donald Trump, acusa o aplicativo Tik Tok de espionagem. As peças, divulgadas no Facebook e no Instagram, trazem, em letras garrafais, a frase “o Tik Tok espiona você!”.

Os anúncios também pedem que os apoiadores do presidente assinem uma petição para banir o aplicativo chinês dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, Trump vem defendendo a proibição do Tik Tok, que tem cerca de 80 milhões de americanos cadastrados.

Na sexta-feira, mais de 100 anúncios foram lançados pela campanha. O Facebook removeu um deles por violar as políticas da rede social. A peça trazia uma espécie de enquete, com a opção de votar sim ou não, mas sem funcionalidade, o que não é permitido.

Algumas interações são mais incisivas. Um dos anúncios pede que as crianças americanas sejam protegidas da China. Outro traz a frase real news (notícia verdadeira) junto da acusação de que o Tik Tok monitora o telefone das pessoas.

O presidente americano vem aumentando sua retórica belicosa contra os chineses. Ele considera, inclusive, proibir viagens para os Estados Unidos de todos os membros do Partido Comunista Chinês e suas famílias, de acordo com o jornal New York Times.

A proibição viria por meio de um decreto presidencial, que já está sendo esboçado por autoridades de alto escalão do governo.

Deixe seu Comentário

Leia Também