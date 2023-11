Campo-grandense viraliza mostrando casa assombrada e boneca "que vira da costas"; assista

Com mais de 1 milhão de likes em sua conta no TikTok, o campo-grandense, Leandro Petricioli voltou a viralizar com um vídeo em sua "casa assombrada".



Em seu perfil, que possui mais de 80 mil seguidores, Leandro escreve, "Documentando Minha Casa Assombrada".

Entre os registros, ele utiliza até um K2, aparelho que mede ondas eletromagnéticas para constatar a presença de um "ser" na casa.





