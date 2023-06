Tiktokers "presenteiam" crianças negras com bananas e macacos de pelúcia; vídeo

Após publicarem vídeos entregando um macaco de pelúcia e uma banana para duas crianças negras como parte de um “conteúdo de humor”, as tiktokers Kérollen e Nancy foram acusadas de racismo. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro instaurou o procedimento para investigar o caso.

Os vídeos repercutiram nesta terça-feira (30), devido a uma denúncia feita pela advogada Fayda Belo em suas redes sociais. Nas imagens, Nancy aparece perguntando para as crianças o que elas preferem ganhar, dinheiro ou um presente. Em ambas as ocasiões, os menores optam pelo presente.

No primeiro vídeo, um menino recebe uma banana e fica chateado com a brincadeira. “Só isso?”, pergunta ele. “Gostou?”, questiona a mãe de Kérollen. Ao receber uma resposta negativa, ela dispara: “Mas foi você que escolheu”. Já no outro trecho, uma menina parece contente ao ganhar um macaco de brinquedo. Depois da postagem chamar a atenção da web, Fayda afirmou que as influencers estavam praticando “racismo recreativo”, que ocorre quando alguém usa de “discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão”.

Segundo a advogada, mãe e filha, que somam mais de 14 milhões de seguidores, cometeram um crime e podem receber uma pena de quase oito anos de cadeia. Além disso, a profissional ressaltou infrações contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

“O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é inviolável a integridade moral do menor, bem como a sua imagem deve ser preservada. O[artigo] 18 diz que é proibido expor menores de idade a constrangimento, a vexame, a humilhação, a ridicularização em público”, concluiu, exigindo uma resposta do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Tiktokers "presenteiam" crianças negras com bananas e macacos de pelúcia; vídeohttps://t.co/50UogwGH6I pic.twitter.com/4lGXdq02cl — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) June 1, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também