Tilápia está entre os peixes mais procurados pelo campo-grandense

Os campo-grandenses já se preparam para a tradicional celebração da Semana Santa e páscoa. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF-MS) aponta que 35,1% dos entrevistados irão preparar alimentação em casa, enquanto 26,4% vão celebrar o momento na casa de amigos ou familiares. Assim, a procura por itens tradicionais aumenta, principalmente nos supermercados.

O produto mais buscado pelo consumidor, segundo a pesquisa, é o peixe, que estará na mesa de 33,86% das pessoas entrevistadas. A tilápia está entre as espécies mais procuradas e é considerada uma opção saudável e mais em conta para o consumidor. “Um prato que pode ser preparado no almoço de Páscoa é o filé de tilápia ao molho branco e brócolis, fugindo um pouco do bacalhau ou o pintado”, comenta a nutricionista do Fort Atacadista, Gláucia Stasiak.

Com baixa quantidade de gordura e mais barato que outros peixes, o filé de tilápia é uma boa alternativa para substituir a carne vermelha nesta época do ano. “Ela é rica em ômega 3, gordura que contribui para a saúde do coração. E, além disso, o prato é acompanhado pelo brócolis, que é fonte de fibra, vitamina C e cálcio”.

A nutricionista também alerta para que os consumidores fiquem atentos às informações nutricionais dos alimentos. O filé de tilápia, pintado, tambaqui, bacalhau fino e bacalhau do porto são alguns dos exemplares vendidos e que contam com adesão dos consumidores.

“No caso dos peixes, uma dica é pressionar o dedo polegar sobre ele, se ao retirar o dedo a impressão estiver marcada, o recomendado é não consumir. As características sensoriais também devem ser observadas. A carne, a pele, a escama devem estar firmes. Além disso, o ideal é evitar as frituras para que não sejam perdidos os elementos nutritivos do peixe”, explica.

Para acompanhar os pratos, a bebida mais indicada é o vinho. As frutas, legumes e verduras também são opções para complementar a alimentação nesse período. O índice de procura por esses produtos, juntos, somam quase 18%.

