Titãs 'dá adeus' a Campo Grande e cancela show na Capital

Com a turnê intitulada "Encontro pra dizer Adeus", que começou em abril e tem data para acontecer até 31 de dezembro deste ano, a banda Titãs cancelou um dos shows da sua turnê que seria em Campo Grande, na próxima quinta-feira (30/11), no Shopping Bosque dos Ipês.

Os ingressos para o show na Capital estavam sendo vendidos com preços que variavam de R$160 a R$1.340, este último ingresso tinha direito a entrada antecipada no dia do show, acesso a passagem de som dos artistas, backstage tour, foto com os artistas, poster comemorativo da tour assinado pela banda, área exclusiva em frente ao palco com Open Bar de cerveja, refrigerante e água.

A produção do evento confirmou o cancelamento e ainda está em reunião discutindo logística para definir os próximos passos. Além disso, não foi divulgado o porquê da suspensão do show, mas "boatos" é de que as vendas ficaram abaixo do esperado.

