Titãs já tem estratégia de devolução de dinheiro de ingressos

Os fãs dos Titãs que lamentavam pelo cancelamento do show que aconteceria na quinta-feira (30/11), no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, já tiveram retorno da organização, no qual passaram instrução sobre a devolução do dinheiro.

A BPC Produções Artísticas, empresa responsável por trazer os Titãs para Campo Grande/MS, se pronunciou, por e-mail, pela plataforma de ingressos da Eventim, na qual foram vendidos os lotes aos fãs.

Segundo o comunicado, o show foi cancelado "por motivos de força de natureza técnica e logística." E os ingressos, adquiridos por meio do site da Eventim, serão reembolsados pela própria plataforma, direcionando a solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito, seguindo prazos e regras das instituições bancárias, a partir da data em que o "Promotor" estabelecer (no caso a BPC Produções Artísticas).

Ainda segundo o informativo, o cancelamento será realizado automaticamente e o valor integral dos pedidos serão estornados de acordo com os termos e condições de uso, previstos na plataforma.

Para as compras feitas de forma presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda), as compras efetuadas com cartão de crédito ou débito terão solicitação de estorno enviadas de forma automática às administradoras dos cartões e o valor será estornado na fatura do cartão.

Já para quem efetuou pagamento em dinheiro, é necessário de sirigir à bilheteria em que realizou a compra, portando os ingressosdo evento para receber o reembolso.

A nota ainda diz que não se responsabiliza por ingressos comprados em canais não oficiais. Sendo assim, não haverá reembolso ou reemissão de cortesias.

